Тренерський штаб ПСЖ визначився зі списком гравців, які матимуть шанс вийти на поле в грі проти Реймса.

Очікувано в заявці опинився головний літній новачок – Ліонель Мессі. Раніше повідомлялося, що саме в поєдинку 4-го туру Ліги 1 відбудеться дебют аргентинця.

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Також відзначимо доступність Кіліана Мбаппе. Француз не приховує свого бажання перейти в Реал. Однак клуби ніяк не можуть узгодити трансфер, тому Мбаппе доводить продовжувати грати за парижан.

До слова, матч 4-го туру французької Ліги 1 Реймс – ПСЖ відбудеться вже сьогодні, 29 серпня, на стадіоні Огюст Делоне II в Реймсі. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

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