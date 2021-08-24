Двобій 4-го туру чемпіонату Франції між Реймсом та ПСЖ ризикує стати найпопулярнішим в історії турніру.

Усі 20 тисяч місць домашнього стадіону Реймса на матч з ПСЖ були розкуплені за 10 днів до початку поєдинку, повідомляє Mundo Deportivo.

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Це пов'язано з непідтвердженою інформацією про можливий дебют Ліонеля Мессі за команду парижан саме у цій зустрічі. Реймс також отримав рекордну кількість запитів щодо акредитації ЗМІ, де велика частина аргентинських журналістів.

Нагадаємо, поєдинок Реймс – ПСЖ запланований на 29 серпня, початок матчу о 21:45.

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