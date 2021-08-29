Тренерский штаб ПСЖ определился со списком игроков, которые получат шанс выйти на поле в игре против Реймса.

Ожидаемо в заявке оказался главный летний новичок – Лионель Месси. Ранее сообщалось, что именно в поединке 4-го тура Лиги 1 состоится дебют аргентинца.

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Также отметим доступность Килиана Мбаппе. Француз не скрывает своего желания перейти в Реал. Однако клубы никак не могут согласовать трансфер, поэтому Мбаппе приходится продолжать играть за парижан.

К слову, матч 4-го тура французской Лиги 1 Реймс – ПСЖ состоится уже сегодня, 29 августа, на стадионе Огюст Делоне II в Реймсе. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

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