Мессі визначився щодо свого майбутнього – джерело розкрило, де зіграє Лео в наступному сезоні
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі, скоріш за все, покине Францію та продовжить кар'єру в іншій країні.
Мессі не планує продовжувати контракт з ПСЖ, який завершується 30 червня. Аргентинська зірка в наступному сезоні гратиме в чемпіонаті Саудівської Аравії, повідомляє AFP з посиланням на обізнане джерело.
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Від'їзд Мессі з Парижа є неминучим. Перехід аргентинця в один з клубів Саудівської Аравії вже закритий. Джерело називає суму контракту "величезною", але подробиць не розкриває. Раніше повідомлялось, що нападнику пропонували близько 300 мільйонів євро на рік.
Нещодавно Лео Мессі разом з родиною відвідували Саудівську Аравію. Аргентинець хотів оцінити можливість переїзду в тамтешній чемпіонат.
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