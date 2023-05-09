Месси определился по поводу своего будущего – источник раскрыл, где сыграет Лео в следующем сезоне
Нападающий ПСЖ Лионель Месси покинет Францию и продолжит карьеру в другой стране.
Месси не планирует продлевать контракт с ПСЖ, завершающийся 30 июня. Аргентинская звезда в следующем сезоне будет играть в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает AFP со ссылкой на осведомленный источник.
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Отъезд Месси из Парижа неизбежен. Переход аргентинца в один из клубов Саудовской Аравии уже закрыт. Источник называет сумму контракта "огромной", но подробностей не раскрывает. Ранее сообщалось, что нападающему предлагали около 300 миллионов евро в год.
Недавно Лео Месси вместе с семьей посещали Саудовскую Аравию. Аргентинец хотел оценить возможность переезда в тамошний чемпионат.
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