Нападающий ПСЖ Лионель Месси покинет Францию и продолжит карьеру в другой стране.

Месси не планирует продлевать контракт с ПСЖ, завершающийся 30 июня. Аргентинская звезда в следующем сезоне будет играть в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает AFP со ссылкой на осведомленный источник.

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Отъезд Месси из Парижа неизбежен. Переход аргентинца в один из клубов Саудовской Аравии уже закрыт. Источник называет сумму контракта "огромной", но подробностей не раскрывает. Ранее сообщалось, что нападающему предлагали около 300 миллионов евро в год.

Недавно Лео Месси вместе с семьей посещали Саудовскую Аравию. Аргентинец хотел оценить возможность переезда в тамошний чемпионат.

La star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, jouera en Arabie saoudite la saison prochaine, a affirmé à l'#AFP une source saoudienne proche des négociations, qualifiant le contrat d'"énorme" 1/2 pic.twitter.com/ncLb21IXUW — Agence France-Presse (@afpfr) May 9, 2023

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