Збірна Аргентини була визнана командою року за версією Laureus. "Альбіселесте" стали лауреатами вперше за час існування премії – з 2000 року. "Аргентина вразила футбольний світ своїм виступом на ЧС-2022, і кульмінацією стала неймовірна перемога над Францією в одному з найвизначніших фіналів в історії турніру", – йдеться в офіційному Твіттері Laureus.

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На цю нагороду також претендували жіноча футбольна збірна Англії, чоловіча регбійна збірна Франції, американський баскетбольний клуб Голден Стейт, команда Формули-1 Ред Булл і мадридський Реал.

Спортсменом 2023 року за версією Laureus було визнано Ліонеля Мессі. Він став лауреатом цієї премії вдруге в кар'єрі – вперше Лео розділив нагороду з пілотом Мерседеса Льюїсом Хемілтоном у 2020 році.

Крім Мессі за звання Спортсмен року також боролися Кіліан Мбаппе, автогонщик Макс Ферстаппен, атлет Арман Дюплантіс, тенісист Рафа Надаль і баскетболіст Стефен Каррі.

Laureus World Sports Awards – щорічна премія спортсменам за видатні досягнення. Її було засновано 1999 року.

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@Argentina win the 2023 Laureus World Team of the Year Award.



The team thrilled the footballing world with their 2022 @FIFAWorldCup performances, culminating in an incredible victory over France in one of the greatest finals the tournament has ever seen.#Laureus23 pic.twitter.com/C4CNslNnlt — Laureus (@LaureusSport) May 8, 2023