Лідер Барселони Ліонель Мессі не завжди феєрить на футбольному полі.

У матчі 13-го туру Прімери Барселона зіграла внічию з Валенсією (2:2). Ліонель Мессі у доданий арбітром до першого тайму час невдало пробив 11-метровий. Проте, на добиванні Лео головою все ж забив після подачі Альби.

Барселона – Валенсія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Попри це, аргентинець встановив не надто приємне досягнення для себе – Мессі вийшов на друге місце в історії Ла Ліги за кількістю нереалізованих пенальті (13), обійшовши Рауля Тамудо (12), екс-гравця Еспаньйола, Реал Сосьєдада та Райо Вальєкано.

До слова, на першому місці у списку невдах-пенальтистів розташувався легендарний гравець Реала Уго Санчес – за свою кар'єру в Прімері він не забив 15 ударів з позначки.

Реал-1990: бізнесмен, ведучий телепередачі для дітей та тренер-невдаха – чим живуть чемпіони Прімери 30 років опісля