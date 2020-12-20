Лидер Барселоны Лионель Месси не всегда феерит на футбольном поле.

В матче 13-го тура Примеры Барселона сыграла вничью с Валенсией (2:2). Лионель Месси в добавленное арбитром к первому тайму время неудачно пробил 11-метровый. Однако, на добивании Лео головой все же забил после подачи Альбы.

Барселона – Валенсия – 2:2 – видео голов и обзор матча

Несмотря на это, аргентинец установил не слишком приятное достижение для себя – Месси вышел на второе место в истории Ла Лиги по количеству нереализованных пенальти (13), обойдя Рауля Тамудо (12), экс-игрока Эспаньола, Реал Сосьедада и Райо Вальекано.

К слову, на первом месте в списке неудачников-пенальтистов расположился легендарный игрок Реала Уго Санчес – за свою карьеру в Примере он не забил 15 ударов с отметки.

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