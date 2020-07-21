Реал-1990: бізнесмен, ведучий телепередачі для дітей та тренер-невдаха – чим живуть чемпіони Прімери 30 років опісля

У сезоні 1989/90 Реал Мадрид виграв чемпіонат Іспанії, завоювавши ювілейне 25-те золото. Того року їм вдалось побити чимало рекордів. На честь цьогорічного чемпіонства "вершкових", "Футбол 24" розповідає про феєричний склад команди кінця 80-х та їхнє теперішнє життя.

30 років тому Реал був справжнім королем Іспанії – з 1986 по 1990 роки "галактікос" вибороли п’ять чемпіонських титулів поспіль. Особливо запам’ятався сезон 1989/90. Тоді Королівський клуб на чолі з Джоном Тошаком добре постарався. Команді вдалось встановити рекорд Ла Ліги за кількістю забитих м’ячів у сезоні – аж 107 результативних влучань у ворота суперників, і провести 34 матчі поспіль без поразок у чемпіонаті.

У ті часи ще діяв ліміт на легіонерів, тому феєрили в клубі іспанці – Санчіс, Мічел, Бутрагеньйо, Єрро, а головною ударною силою команди був іноземець – мексиканський бомбардир Уго Санчес, який і допоміг Реалу завоювати ювілейний 25-й кубок іспанської Прімери.

Стоять: Чендо – Буйо – Мічел – Шустер – Єрро – Руджері

Сидять: Гордільо – Бутрагеньйо – Уго Санчес – Маноло Санчіс і Рафаель Мартін Васкес.

Тренер – Джон Тошак

Ковалем того чемпіонства став валлієць Джон Тошак. Зараз йому – 71. Сезон 1989/90 був для нього дебютним на чолі Реала, проте це не стало перешкодою на шляху до чемпіонства. Кажуть, що він любив експерименти і з першого дня роботи шокував ветеранів своїми тактичними задумами.

У списку клубів, яким пощастило бути домівкою для Джона Тошака, є Суонсі, лісабонський Спортінг, Реал Сосьєдад, Бешикташ тощо. Останнім місцем роботи у 2018 році став іранський Трактор.

Голкіпер – легендарний Франсіско Буйо

Франсіско, більш відомий як Пако Буйо, родом із сонячної Іспанії, як і більшість тогочасного складу. Зараз йому – 62. Цікаво, що спершу він грав то у нападі, то на воротах, і лише з часом повністю переформатувався у голкіпера. Встиг пограти за Мальорку, Депортіво та Севілью – з останньої перейшов у Реал, де провів 542 матчі. Франсіско двічі отримував трофей Рікардо Самори – нагороду, що присуджується тому, хто має найменший показник пропущених м'ячів у середньому за сезон.

Після завершення кар‘єри працював дитячим тренером у Королівському клубі. Згодом пішов на телебачення – авторитетний канал Al Jazeera. Зараз Пако Буйо – бізнесмен, який палко вболіває за "вершкових". Його компанія займається встановленням штучного покриття на стадіонах.

Лінія захисту – надійні Чендо, Санчіс, Руджері та Гордільйо

Чендо в минулому – правий захисник. Зараз йому – 58. Він став семиразовим чемпіоном Іспанії. Спочатку виступав за Реал Мадрид-Б, пізніше – за основну команду Реала. Іспанець всю свою кар’єру провів на Бернабеу і став справжнім "мадридистою".

Він завжди був вдячний "вершковим", про що й сказав після відходу з команди: "Я йду з радістю від досягнутої мрії – мрії будь-якої дитини: грати в мадридському Реалі, триматися в основі упродовж років і закінчити кар'єру у великому клубі. Чого ж іще можна бажати?". Наразі Чендо – спортивний делегат клубу. Його неодноразово вилучали під час матчів через надмірну емоційність. Мабуть, дуже відданий своїй справі.

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Оскар Руджері – колишній центральний захисник родом з Аргентини. Зараз йому – 58. У Реалі він провів лише один сезон. Але ж який! Про його виступи у 1989-90 роках можна говорити лише із захопленням. Щоправда, для всіх залишаються загадкою причини, з яких Оскар покинув Королівський клуб. Деякі іспанські ЗМІ вважали, що він просто не знайшов спільної мови в мадридській роздягальні з харизматичними Чендо, Санчісом і Бутрагеньйо.

У 35 років повісив бутси на цвях і став коучем – тренував ряд мексиканських, аргентинських та іспанських команд. Згодом пішов з футболу і присвятив час своїм дітям, для яких вів телепередачі про футбол. Інколи виступає футбольним аналітиком та любить розповідати кумедні історії зі свого життя.

Маноло Санчіс – екс-захисник, який, безперечно, є легендою клубу. Зараз йому – 55. Він провів 711 матчів за "вершкових" у всіх турнірах. Більше лише в Ікера Касільяса та Рауля Гонсалеса. Чим не фантастичний результат? Протягом 13 сезонів легендарний Маноло носив капітанську пов'язку "галактікос" і виграв усі можливі трофеї з ними.

Він, як і Чендо, є уособленням відданості клубу. По завершенні кар'єри Санчіс працював коментатором та аналітиком, проте зараз відійшов від футболу і рідко з'являється на публіці.

Рафаель Гордільйо – колишній лівий латераль "бланкос". Зараз йому – 63. Гравець відомий виступами за два Реали: Бетіс і Мадрид, а також за клуб Есіха. Він неодноразово потрапляв у лонг-лист "Золотого м’яча". Мічел, один з героїв тієї команди, згадував: "Рафа Гордільйо міг гасати полем увесь день, ніби у нього була додаткова пара легень. Його обожнювала публіка... Та вона усіх нас боготворила!".

Рафаель – один із небагатьох, хто не спробував себе у ролі тренера після завершення кар’єри – він почав працювати у раді директорів Бетіса, а у 2010-му став президентом "біло-зелених".

Лінія півзахисту – зіркові Єрро, Васкес, Мічел та Шустер

Фернандо Єрро – опорний півзахисник Реала. Зараз йому – 52. Як для опорника, Єрро був дуже результативним. Протягом 15 сезонів у Королівському клубі забив 124 м’ячі.

Після завершення ігрової кар'єри став спортивним функціонером і тренером. Несподівано для всіх очолив національну збірну Іспанії напередодні ЧС-2018. На світовій першості іспанці під його керівництвом виступили невдало, вилетівши з турніру в 1/8 фіналу від господарів Мундіалю – збірної Росії. Невдовзі коуч покинув тренерський місток, провівши лише 4 матчі на чолі "Ла Рохи". Минулоріч була інформація, що Фернандо може відновити тренерську діяльність в Латинській Америці. Він потрапив у шорт-лист кандидатів на посаду наставника національної команди Еквадору.

Мічел – колишній півзахисник "вершкових". Зараз йому – 57. Його вважали майстром останнього пасу та штрафних ударів.

Завершив кар'єру в одному з мексиканських клубів понад 20 років тому. Відтоді він працює тренером і встиг змінити вже багато клубів – у середньому працює з командою протягом одного сезону. Зараз Мічел – тренер мексиканського клубу УНАМ Пумас, який є середняком чемпіонату.

Рафаель Мартін Васкес – екс-півзахисник Реала та шестиразовий чемпіон Іспанії. Зараз йому – 54. Гравець не був улюбленцем мадридських уболівальників. Хоч вони і визнавали його талант, але обурювались тому, як він уникає силової боротьби у матчах. Попри це, Васкес залишив помітний слід в історії іспанського футболу.

Коли у 1999 році повісив бутси на цвях, то не пішов у лави тренерів, як це зробила більшість. Рафаель працює в адміністративній системі "бланкос", а також часто співпрацює з радіо та телебаченням у ролі футбольного експерта.

Бернд Шустер – екс-півзахисник мадридського клубу. Зараз йому – красивих 60. На піку своєї кар’єри він став "Юдою". Принаймні так його прокляли вболівальники каталонців через перехід із Барселони у стан "галактікос". Тут Бернд провів два сезони і виграв п’ять трофеїв. Але через постійні травми керівництво розірвало з ним контракт. Щоб підкинути дрова у вогонь, німець для продовження кар’єри обрав Атлетіко. Так його вдруге охрестили "Юдою" – тепер на Бернабеу.

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Згодом Бернд вирішив стати тренером. Відзначився і в історії українського футболу. У сезоні 2003/04 очолив Шахтар, де встановив клубний рекорд за кількістю перемог поспіль. Проте донеччани завоювали лише срібло – з Шустером розірвали контракт. Останнім місцем його роботи був китайський Далянь Іфан.

Лінія атаки – феєричні Бутрагеньйо та Санчес

Еміліо Бутрагеньйо – екс-нападник мадридців. Зараз йому – 56. Він виступав за Реал протягом 12 сезонів та виграв усеможливі титули в Іспанії. Але найкращим бомбардиром Прімери став тільки одного разу – у 1991 році, коли забив 19 м'ячів. Вболівальники називали його "поетом" і "творцем".

Спершу Еміліо пішов із футболу, вирішивши займатись соціальними проектами на міжнародному рівні. Зараз – спортивний функціонер, працює на адміністративних посадах у клубній системі мадридського Реала.

Уго Санчес – колишній зірковий нападник Королівського клубу. Зараз йому – 52. Хоч він і стоматолог за освітою, це не завадило йому стати найкращим мексиканським футболістом усіх часів. Санчес перебрався в Реал у 27 років. Тоді – у сезоні 1989/90 – отримав "Золотий бутс" і забив 38 м’ячів – усі в один дотик.

Після завершення кар’єри спробував себе на тренерському містку – до 2012 року очолював мексиканські та іспанські команди. Зараз Санчес живе на дві країни – у Мексиці та Іспанії – і більшу частину часу присвячує родині.

Павло Чубка, спеціально для Футбол 24

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