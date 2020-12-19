Барселона не змогла обіграти Валенсію в рамках 14-го туру чемпіонату Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Валенсія на "Футбол 24".

У першому таймі Валенсія виглядала солідніше і претендувала на те, аби піти на перерву з перевагою після гола Діакабі. Однак Барселона в компенсований час забила – Мессі після невдалого пенальті завершив атаку другим темпом ударом головою.

Барселона драматично вдома обірвала переможну серію – Мессі не забив пенальті, але повторив вічний рекорд Пеле

У другому таймі команди також забили по голу, але відіграватися вже довелося "кажанам". Отож, Барселона перервала переможну серію і залишилася на 5 місці з 21 очком у активі. Валенсія піднялася на 12 сходинку (15 пунктів).