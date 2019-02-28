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Мессі відзначився неймовірним антидосягненням у Ель Класіко – з ним такого не траплялось 5 років

20:25 1022 Читать на русском
Мессі відзначився неймовірним антидосягненням у Ель Класіко – з ним такого не траплялось 5 років
Мессі розчинився на Бернабеу

Нападник Барселони Ліонель Мессі провів дуже сірий поєдинок на полі Реала у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії.

Мессі, який може пишатися званням найкращого бомбардира в історії Ель Класіко (26 голів), не завдав жодного удару по воротах Кейлора Наваса за 90 хвилин гри.

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Востаннє аргентинець покидав поле після матчу проти Реала без жодної спроби пробити 16 квітня 2014 року, інформує Marca. Тоді Барселона поступилась "бланкос" у фіналі Кубка Короля з рахунком 1:2.

Якщо враховувати поєдинки з іншими суперниками, то схожий випадок трапився з Лео 4 лютого 2018 року, коли він бодай раз не пробив по воротах Еспаньйола на Корнелья-Ель Прат (1:1).

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Іспанія26 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Барселона: Субота 02 березня 2019

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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