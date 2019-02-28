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Месси отличился невероятным антидостижением в Эль Классико – с ним такого не случалось 5 лет

20:25 116 Читати українською
Месси отличился невероятным антидостижением в Эль Классико – с ним такого не случалось 5 лет
Месси растворился на Бернабеу

Нападающий Барселоны Лионель Месси провел очень серый поединок на поле Реала в матче 1/2 финала Кубка Испании.

Месси, который может гордиться званием лучшего бомбардира в истории Эль Классико (26 голов), не нанес ни одного удара по воротам Наваса за 90 минут игры.

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Последний раз аргентинец покидал поле после матча против Реала без единой попытки пробить 16 апреля 2014 года, информирует Marca. Тогда Барселона уступила "бланкос" в финале Кубка Короля со счетом 1:2.

Если учитывать поединки с другими соперниками, то подобный случай произошел с Лео 4 февраля 2018 года, когда он ни одного раза не пробил по воротам Эспаньола на Корнелья-Эль Прат (1:1).

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Реал Мадрид - Барселона: Суббота 02 марта 2019

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