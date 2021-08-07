Мессі в Україні: вітчизняні клуби "підписали" контракти з екс-зіркою Барселони
06:30 - Читать на русском
Вже колишній нападник Барселони Ліонель Мессі користується великою популярністю й серед українських клубів.
Волинь, Верес та Тростянець оголосили про "трансфер" Ліонеля Мессі, який офіційно не зміг підписати новий контракт з Барселоною.
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Клуби у своїх соцмережах виклали зображення із начебто презентацією аргентинця у статусі новачка, чим неабияк повеселили українських поціновувачів футболу та таланту Мессі.
Нагадаємо, через фінансові обмеження Ла Ліги Барселона не змогла продовжити співпрацю з Ліонелем Мессі, який покинув каталонський клуб після 17 років.
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