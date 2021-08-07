Волинь, Верес та Тростянець оголосили про "трансфер" Ліонеля Мессі, який офіційно не зміг підписати новий контракт з Барселоною.

Мессі завершує перемовини з ПСЖ

Клуби у своїх соцмережах виклали зображення із начебто презентацією аргентинця у статусі новачка, чим неабияк повеселили українських поціновувачів футболу та таланту Мессі.

Нагадаємо, через фінансові обмеження Ла Ліги Барселона не змогла продовжити співпрацю з Ліонелем Мессі, який покинув каталонський клуб після 17 років.

Куди перейде Мессі, чи здивує новий клуб Лео – букмекери і гравці вірять у фантастичний варіант

Я знав, що рано чи пізно це станеться. pic.twitter.com/Uzy8Gc62w5 — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) August 6, 2021

Буду колекцію збирати. pic.twitter.com/A6C1d9bpzn — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) August 6, 2021