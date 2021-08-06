У це досі важко повірити. Здається навіть, що ми стаємо свідками нової заплутаної гри, торгів, продовження серіалу, якому віщували швидкий і щасливий кінець. Втаємничені особи, наближені до команди, відверто зізнаються: ще 48 годин тому всі питання реєстрації Лео в каталонському клубі були погоджені Ла Лігою. Про новий контракт спокійно могли оголосити пару днів тому, а потім щось пішло не так. Мессі не залишиться в Барселоні – посил президент Лапорти чіткіший, ніж будь-коли.

При цьому фанати "більше ніж клубу" хапаються за соломинку. Ну, ви ж самі кажете, що обидві сторони зацікавлені у продовженні співпраці, й лише фінансові обмеження і заборони Ла Ліги заважають? То, може, це такий тиск на босів іспанського футболу? Сам аргентинець мовчить, ніби не може оговтатися від шоку. А британські букмекери, які мають нюх на такі речі, залишають можливість для неймовірного сценарію.

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Недавнє фото з відпочинку в компанії Неймара та інших зірок ПСЖ навряд чи могло спровокувати медійну бурю. Всі ж джерела запевняли, що ось-ось оголосять про новий контракт Мессі. Не такий смачний, як попередні, але все ще здатний стати тягарем для Барси в її нинішньому фінансовому становищі, вважає строге керівництво іспанської Ла Ліги. Тепер же ця світлина набуває зовсім іншого значення. Наставник Парі Сен-Жермен, земляк Лео Почеттіно, уже контактував з гравцем. Перемовини стартували ще відучора. Тож ось він – головний фаворит, ледь не єдиний клуб, який може потягнути зарплату та всі приємні бонуси для 34-річного форварда.

На те, що Мессі перейде в ПСЖ, фахівці дають аж 60% імовірності. Натомість у середовищі самих людей, які полюбляють робити ставки, 40,28% вже понесли свої гроші до кас з вірою у Париж. Є, щоправда, один нюанс. Французький гранд, який завершив рік зі збитками у майже 300 млн євро, цього літа вже придбав ще кількох гравців, тож матиме серйозні проблеми з дотриманням фейр-плей. Катарський бос Нассер Аль-Хелаїфі, щоправда, настілький одержимий атакувальним тріо Мессі-Мбаппе-Неймар, що готовий продати інших гравців ПСЖ на необхідні 180 мільйонів. Під загрозою 9 парижан, серед яких і земляки Лео: Навас, Ріко, Керер, Даніло, Курзава, Еррера, Сарабія, Ді Марія та Ікарді.

Дивує другий фаворит. Це... та сама Барселона. Імовірність диво-камбеку букмекери оцінюють у 33,3%. І навіть футбольні вболівальники вважають саме такий варіант найбільш реальним, якщо шейхи не зможуть переконати Лео та його оточення. Відразу 18,75% вже поставили на те, що аргентинець повернеться у ролі гравця Барси вже цього літа. За останніми повідомленнями авторитетних італійських інсайдерів зі Sky Sport, Манчестер Сіті не планує вв'язуватися у гонку озброєнь. Гвардіола чітко визначив трансферні пріоритети: Гріліша уже підписали за 100 мільйонів фунтів, а серед нападників Пепу потрібен тільки Кейн. Ігровий профіль Мессі більше збігається зі значно молодшим англійським вінгером, тож трансфер лідера Астон Вілли унеможливлює цей перехід.

Pep Guardiola running on his way to the sheikh’s office to ask him to cancel the Grealish deal and sign Messi instead pic.twitter.com/vVle8nSANZ — BenchWarmers (@BeWarmers) August 5, 2021

Тим не менше третім фаворитом вважають саме Сіті! Хоча, як вважають букмекери, переїзд у синю частину Манчестера реальний лише на 14,3%. Частка у ставках гравців на ринку становить 15,28%. А тим часом вірусним стало відео, де "Гвардіола" біжить просити шейхів скасувати трансфер Гріліша заради Лео. Жартівливий ролик набрав понад 30 мільйонів переглядів.

Батько Ліонеля у розмовах з Барселоною зауважив: "У нас є й інші варіанти". Можливо, це просто звичайнісінький торг чи образа. А може, справді вже проробляли шляхи відступу, адже з моменту, коли Мессі став вільним агентом, минуло 35 днів. Місця відразу за подіумом фаворитів в очах букмекерів посідають клуб МЛС (5,9% шансів, найреальніший варіант – Інтер Маямі, але клуб Бекхема вже зіткнувся з проблемами і штрафами за порушення правил реєстрації новачків) і Манчестер Юнайтед (4,8%). А ось серед тих, хто ставить, сенсаційні 12,5% віддають свої гроші на Арсенал. Хоча лондонський клуб очолює Мікель Артета. Той самий, який начебто назвав Мессі дуже нехорошим словом після матчу Ліги чемпіонів у 2016 році. На 5 позиції в азартних гравців також МЮ (3,47%).

Не входить у топ-5 претендентів Челсі. Шанси лондонців оцінюють нижче за рідний клуб Лео (Ньюеллс Олд Бойз), хоча в Абрамовича точно є ресурси, щоб позмагатися з ПСЖ. Ускладнює ситуацію те, що переможці ЛЧ 2021 за понад 120 мільйонів торгують трансфер Ромелу Лукаку. Однак AS вже відрапортував про запуск посередників у цій справі з подачі російського олігарха. Боса Челсі не лякає ситуація з підписанням і аргентинця, і бельгійця за одне літо.

Є незначний відсоток і тих мрійників, які бачать Роналду та Лео в одній команді. Ювентус, щоправда, навряд чи потягне таку операцію. А чи не прокинутися Інтеру? Продаж Лукаку, поява певного ресурсу, втілення давньої мрії "нерадзуррі". Але й тут хоч особливо не пожируєш. Китайські власники, схоже, геть закручують гайки, та й чи був би сам Мессі зацікавлений у Серії А? Загалом нинішня ситуація виглядає повною фантасмагорією.

Адже раніше Манчестер Сіті чи Юнайтед та інші подібні гіганти залюбки б викинули будь-які суми на те, щоб тільки підписати такого снайпера, асистента, вожака. Зараз мало хто спроможний нашкребти на одну зарплату (плюс, не забуваймо, чималі податки). А такі люди, як Гвардіола, публічно заперечують будь-яке бажання підписати Лео. Хоча всі ніби навмисне залишають маленький коридор для фантазій: прямо зараз – ні, але завтра буде все інакше?

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