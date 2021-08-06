Мессі завершує перемовини з ПСЖ
23:04 - Читать на русском
Схоже, Ліонель Мессі не довго залишатиметься без клубу після прощання з Барселоною.
Представники Ліонеля Мессі узгодили майже усі деталі переходу зірки у ПСЖ, заявив журналіст Сейбар Дефарж у Twitter.
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34-річного аргентинця влаштувала пропозиція парижан, і він виявив бажання приєднатись до віце-чемпіона Франції. Сторонам залишилось закрити дрібні нюанси.
Нагадаємо, через фінансові обмеження Ла Ліги Барселона не змогла продовжити співпрацю з Ліонелем Мессі, який покинув каталонський клуб після 17 років. Президент ПСЖ не раз заявляв, що мріє бачити зіркового форварда у своєму клубі.
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