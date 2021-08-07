Уже бывший нападающий Барселоны Лионель Месси пользуется большой популярностью и среди украинских клубов.

Волынь, Верес и Тростянец объявили о "трансфере" Лионеля Месси, который официально не смог подписать новый контракт с Барселоной.

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Клубы в своих соцсетях выложили изображение с якобы презентацией аргентинца в статусе новичка, чем изрядно повеселили украинских ценителей футбола и таланта Месси.

Напомним, из-за финансовых ограничений Ла Лиги Барселона не смогла продолжить сотрудничество с Лионелем Месси, который покинул каталонский клуб после 17 лет.

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Я знав, що рано чи пізно це станеться. pic.twitter.com/Uzy8Gc62w5 — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) August 6, 2021

Буду колекцію збирати. pic.twitter.com/A6C1d9bpzn — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) August 6, 2021