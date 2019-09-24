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Мессі розчулив усіх словами про своїх синів на церемонії FIFA The Best-2019 – зворушлива промова аргентинця

07:30 780 Читать на русском
Мессі розчулив усіх словами про своїх синів на церемонії FIFA The Best-2019 – зворушлива промова аргентинця
Мессі разом зі своєю сім'єю / Твіттер ФІФА

Нападник Барселони Ліонель Мессі прокоментував здобуття титулу найкращого гравця 2019 року за версією ФІФА.

"Хочу подякувати всім, хто вирішив, що я вартий цього визнання. Особисто для мене індивідуальні нагороди мають другорядне значення, команда понад усе.

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Але сьогодні для мене особливий день, тому що я тут із сім'єю та дітьми. Вони вперше тут. Бачити їх – це безцінна радість. Мої сини – великі любителі футболу, дивляться на всіх гравців навколо зі скромністю. Навіть не знаю, чи попросили вони з кимось сфотографуватися. Це прекрасний день, щоб розділити його з ними", – цитує слова Ліонеля Мессі Marca.

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Нагадаємо, цьогорічна нагорода найкращого гравця за версією ФІФА стала першою у кар'єрі легендарного аргентинця.

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