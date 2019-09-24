Мессі ризикує не виграти Золотий м'яч 2019 – дата вручення, ставки букмекерів та шанс на великий сюрприз

Ліонель Мессі став найкращим гравцем року, вигравши премію The Best 2019 від ФІФА. Однак велике питання в тому, хто отримає Золотий м'яч 2019. Адже може виникнути унікальна ситуація.

Мессі став найкращим футболістом 2019 за версією ФІФА. Це вперше аргентинець виявився переможцем в історії номінації The Best. Раніше ті, кого визнавали гравцем року від ФІФА, брали й Золотий м'яч – двічі Кріштіану Роналду та один раз Лука Модріч. Однак цьогоріч ситуація може змінитися. Фаворитом букмекерів є зовсім інший виконавець. Захисник Ліверпуля і збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк повинен випередити аргентинця, вважають фахівці.

Мессі став найкращим гравцем 2019 року за версією ФІФА

Золотий м'яч 2019 – коефіцієнти на переможця

Результати голосування з одного боку можуть стати великим сюрпризом (за останній десяток років лише хавбек Реала Модріч переривав гегемонію визнаних голеадорів Лео і Кріштіану, а оборонці перемагають ще рідше), а з іншого – стати закономірним підсумком. Головним фаворитом на здобуття ЗМ-2019 є 28-річний центрбек ван Дейк – переможець Ліги чемпіонів, один з найкращих гравців срібного призера АПЛ. Букмекерська контора Марафон приймає на нідерландця ставки з коефіцієнтом 1,363. Ліонель Мессі – фактично єдиний реальний конкурент Вірджила. Коефіцієнт на перемогу форварда Барселони становить 2,875.

Шанси Кріштіану Роналду, третього в опитуванні The Best 2019, оцінили значно нижче – на рівні з голкіпером Ліверпуля Аліссоном Беккером. Кожна поставлена гривня помножиться на 26 в разі перемоги одного з цих кандидатів. Далі йде тріо форвардів Ліверпуля. Садьйо Мане, Роберто Фірміно та Мохамед Салах претендують на перемогу з коефіцієнтом 34,00. Десятку лідерів замикають форварди ПСЖ Неймар і Кіліан Мбаппе, а також новачок Барселони, хавбек Френкі де Йонг (по 41).

Відзначимо, що володаря Золотого м'яча, який вручає France Football, визначають голосуванням журналістів європейських видань. Цікаво, що Мессі у номінації The Best 2019 переміг серед тренерів і капітанів національних збірних (особливо здивував наставник збірної Мексики Тата Мартіно, який очолював Барселону і проігнорував земляка в топ-3), а також вболівальників (тут з найбільшою перевагою). Однак представники ЗМІ поставили Лео лише на друге місце. Натомість найкращим футболістом року для журналістів став ван Дейк, який отримав 462 бали. Мессі дісталося від кореспондентів 364, а Роналду – 264.

Золотий м'яч 2019 – коли дата вручення

France Football назве список із 30-и претендентів на нагороду вже в понеділок, 21-го жовтня. Його формує редакція французького видання. Переможця визначає журі, в яке входять по одному журналістові з кожної країни. Вони називають свої топ-5 гравців, перший з яких отримує 6 балів, другий – 4 і далі 3, 2 та 1. У разі рівності очок перевагу віддають тому, в кого більше перших місць, аж до оголошення нового голосування, якщо буде повна нічия. Золотий м'яч 2019 року вручать у понеділок 2-го грудня. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію церемонії.

Крім головного призу футбольної Європи, в цей же день France Football також вручить Жіночий Золотий м'яч, Трофей Копа (нагорода для молодіжного гравця року серед тих, кому не більше 21) та новостворений Yachine Trophy (приз для найкращого воротаря імені Яшина). Минулоріч Лука Модріч виграв ЗМ серед чоловіків. Найкращою футболісткою 2018 була визнана Ада Хегерберг, а гравцем року U-21 – Кіліан Мбаппе.

Загалом на всі згадані призи претендуватимуть 70 гравців, зокрема, 15 представниць жіночого футболу. Нагороди вручатимуть у Парижі. Співведучим гала-церемонії, що пройде у музичному Театрі Шатле, стане легендарний нападник Дідьє Дрогба, який найбільшу славу здобув виступами за лондонський Челсі та збірну Кот-д'Івуару.

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