"Мій переїзд до Парижа – це не те, чого я хотів. Це сталося відразу. Мені довелося швидко звикати до нового місця після стількох років у Барселоні.

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Маямі? Ми обживаємося. Діти скоро підуть до школи. Було набагато простіше, ніж ми думали. У нас є досвід життя в Барселоні, в Парижі – було складно, але зараз все по-іншому", – цитує Мессі Foot 11.

Нагадаємо, Мессі виступав за ПСЖ в період з 2021 по 2023 рік, коли перейшов до паризької команди з каталонської Барселони. Але вже цього літа Лео став одноклубником українського захисника Сергія Кривцова, перебравшись до Інтера Маямі. В шести матчах аргентинець забив дев'ять голів і оформив один асист.