Серйозні фінансові вливання Бекхема і Ко починають приносити свої плоди. Підопічні Херардо Мартіно у фіналі новоствореного турніру у післяматчевій лотереї пройшли Нешвілл.

Leagues Cup, фінал

Нешвілл – Інтер Маямі – 1:1 (по пенальті – 9:10)

Голи: Піко, 57 – Мессі, 23

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У вирішальному матчі Кубка ліг Інтер зустрічався з Нешвіллом. Гості вийшли вперед в середині першого тайму завдяки черговому шедевру Мессі: аргентинець накрутив захисника і з лінії штрафного вистрілив прямісінько під поперечину. Втримати перевагу, однак, не вдалось: по перерві господарі зрівняли.

У доданий час Кампанья міг ставити крапку у поєдинку, але вийшовши сам на сам, не зміг забити у порожні ворота Нешвілла. Зрештою, основний час завершився з рахунком 1:1, і доля матчу визначалась у серії пенальті.

У лотереї справа дійшла аж до голкіперів, де все вирішив промах воротаря Нешвілла (10:9). До слова, український захисник Сергій Кривцов вже традиційно вийшов у старті і відіграв увесь матч. Свою спробу з пенальті наш співвітчизник впевнено реалізував, пробивши під поперечину.

Як наслідок, Інтер здобув перший трофей у своїй історії. Дебютним він став і для Кривцова з Мессі у складі маямців (аргентинець поповнив свою колекцію вже 44-м призом).