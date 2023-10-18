Капітан чемпіонів світу-2022 оформив дубль, а команда Ліонеля Скалоні набрала чергові три очки і продовжила переможну серію у кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Мессі побив рекорд відборів на ЧС: відео дубля Ліонеля і огляд матчу Перу – Аргентина

Але найпам'ятнішим епізодом гри стали не голи. Мережу розриває відео дриблінгу Ліонеля Мессі. Легенда демонструє топ-футбол навіть у свої 36 років. Семиразовий володар "Золотого м'яча" кілька разів ефектно обіграв футболіста Перу, посадивши суперника на п'яту точку, після чого продовжив атаку збірної Аргентини.

До слова, Ліонель Мессі зіграв за "альбіселесте" вже 177 матчів, у яких забив 104 голи. Його команда впевнено лідирує у відборі на ЧС-2026, вигравши всі 4 поєдинки.

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