Збірна Аргентини продовжила неймовірні серії, обігравши Перу в 4-му турі відбору на ЧС-2026. Ліонель Мессі забив 2 голи і побив черговий рекорд. Дивіться відео голів та огляд матчу.

ЧС-2026, кваліфікація. Південна Америка, 4-й тур

Перу – Аргентина – 0:2

Голи: Мессі, 32, 42

Ще до перерви підопічні Ліонеля Скалоні зняли всі питання щодо переможця, забивши два голи. Обидва в активі Ліонеля Мессі, який вкотре продемонстрував свій феномен.

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Тепер в активі 36-річного Мессі 31 гол у відборах на чемпіонати світу. Аргентинець встановив рекорд Південної Америки, обійшовши Луїса Суареса за кількістю забитих м'ячів у відборах.

Загалом це вже шоста кваліфікація на Мундіаль для капітана збірної Аргентини. Мессі зіграв у відборах на ЧС 63 матчі. Всього в його активі за "альбіселесте" 177 поєдинків і 104 голи.

Завдяки цій перемозі збірна Аргентини продовжила неймовірні серії. Підопічні Ліонеля Скалоні виграли останні 14 матчів (з урахуванням екстра-таймів). Голкіпер Еміліано Мартінес не пропускає вже 712 хвилин. Востаннє Аргентині забивав ще Кіліан Мбаппе у фіналі ЧС-2022.