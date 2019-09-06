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Мессі роздумує над поверненням у Ньюеллс Олд Бойз у 2020 році

20:37 792 Читать на русском
Мессі роздумує над поверненням у Ньюеллс Олд Бойз у 2020 році
Ліонель Мессі / ФК Барселона

Форвард Барселони Ліонель Мессі може поїхати догравати на батьківщину.

Ліонель Мессі розглядає можливість повернення у рідний Ньюеллс Олд Бойз, в академії якого він виховувався до переїзду в Іспанію, повідомляє журналіст TNT Sport Мартін Кастілья.

Аргентина без Мессі не змогла здолати Чилі у товариському матчі

Нагадаємо, раніше була інформація, що аргентинець може розірвати контракт з Барселоною до 30 червня кожного року.

Футболіст усю професіональну кар'єру провів у складі "блаугранас", дебютувавши за основну команду у 2005 році в матчі проти Альбасете. Тоді ж і забив перший гол.

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Теги
Іспанія Ньюеллс Олд Бойз Ньюеллс Олд Бойз Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Трансфери
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