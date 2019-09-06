Месси размышляет над возвращением в Ньюэллс Олд Бойз в 2020 году

Форвард Барселоны Лионель Месси может поехать доигрывать на родину.

Лионель Месси рассматривает возможность возвращения в родной Ньюэллс Олд Бойз, в академии которого он воспитывался до переезда в Испанию, сообщает журналист TNT Sport Мартин Кастилья.

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Напомним, ранее была информация, что аргентинец может разорвать контракт с Барселоной до 30 июня каждого года.

Футболист всю профессиональную карьеру провел в составе "блаугранас", дебютировав за основную команду в 2005 году в матче против Альбасете. Тогда же и забил первый гол.