Мессі може сам вирішувати, коли покинути Барселону – особливий пункт контракту аргентинця

Нападник Барселони Ліонель Мессі має право розірвати особистий контракт з каталонським клубом.

За інформацією іспанського видання El Pais, за умовами чинної угоди між Барселоною та Мессі, аргентинець в кінці кожного сезону може розірвати угоду з клубом.

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Зазначається, що Ліонель повинен оголошувати про своє рішення до 30 червня кожного року. Вважається, що Мессі в разі активації цього пункту контракту не буде переходити в клуб з Європи, а повернеться в Аргентину.

Починаючи з 2005-го року, капітан Барселони 8 разів продовжував контракт з клубом. Чинна угода футболіста з клубом діє до літа 2021-го.

У нинішньому сезоні 32-річний нападник через травму ще не виходив на поле в офіційних матчах за Барселону.

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