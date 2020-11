Схоже, каталонський клуб не обмежиться чималим штрафом після зворушливого святкування 33-річної зірки. Оскільки Мессі спровокував прямий конфлікт між великими спортивними брендами – Nike та Adidas – Барселона буде змушена шукати пояснення, насамперед, для американської компанії. Остання начебто може вимагати в "кулес" значно більшої фінансової компенсації.

Мессі скопіював гол Марадони за Ньюеллс Олд Бойз і ледь не повторив "руку Бога"

За умовами спонсорського контракту з Nike футболісти Барси не мають права одягати форму з логотипами іншого виробника, тим паче прямого конкурента. Таким чином, каталонцям загрожують додаткові санкції після триб'юту Мессі. Нагадаємо, що аргентинець вшанував пам'ять Марадони культовою майкою Ньюеллс Олд Бойз з емблемою Adidas.

"Він не повинен був цього робити. Принаймні, варто було якось приховати напис "Adidas". Футболісти повинні залишатись професіоналами і в горі, і в радості. Мессі має поважати клуб, на який працює", – цитує AS директора компанії We Are Sports Гільєрмо Рікальдоні.

Барселона розгромила Осасуну з шедеврами Мессі та Грізманна