Мессі провокує конфлікт між Nike та Adidas: "Він не повинен був цього робити"
Капітан Барселони Ліонель Мессі може отримати серйозні неприємності через красивий перфоманс на честь Дієго Марадони.
Схоже, каталонський клуб не обмежиться чималим штрафом після зворушливого святкування 33-річної зірки. Оскільки Мессі спровокував прямий конфлікт між великими спортивними брендами – Nike та Adidas – Барселона буде змушена шукати пояснення, насамперед, для американської компанії. Остання начебто може вимагати в "кулес" значно більшої фінансової компенсації.
Мессі скопіював гол Марадони за Ньюеллс Олд Бойз і ледь не повторив "руку Бога"
За умовами спонсорського контракту з Nike футболісти Барси не мають права одягати форму з логотипами іншого виробника, тим паче прямого конкурента. Таким чином, каталонцям загрожують додаткові санкції після триб'юту Мессі. Нагадаємо, що аргентинець вшанував пам'ять Марадони культовою майкою Ньюеллс Олд Бойз з емблемою Adidas.
"Він не повинен був цього робити. Принаймні, варто було якось приховати напис "Adidas". Футболісти повинні залишатись професіоналами і в горі, і в радості. Мессі має поважати клуб, на який працює", – цитує AS директора компанії We Are Sports Гільєрмо Рікальдоні.