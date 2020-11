Похоже, каталонский клуб не ограничится одним штрафом после трогательного празднования 33-летней звезды. Поскольку Месси спровоцировал прямой конфликт между большими спортивными брендами – Nike и Adidas – Барселона будет вынуждена искать объяснения, прежде всего, для американской компании. Последняя якобы может требовать у "кулес" значительно большей финансовой компенсации.

Месси скопировал гол Марадоны за Ньюэллс Олд Бойз и едва не повторил "руку Бога"

За спонсорским контрактом с Nike футболисты Барсы не имеют права надевать форму с логотипами другого производителя, тем более прямого конкурента. Таким образом, каталонцам грозят дополнительные санкции после трибьюта Месси. Напомним, что аргентинец почтил память Марадоны культовой майкой Ньюэллс Олд Бойз с эмблемой Adidas.

"Он не должен был этого делать. По крайней мере, стоило как-то скрыть надпись "Adidas". Футболисты должны оставаться профессионалами и в горе, и в радости. Месси должен уважать клуб, на который работает", – цитирует AS директора компании We Are Sports Гильермо Рикальдони.

Барселона разгромила Осасуну с шедеврами Месси и Гризманна