В рамках недільної програми 11-го туру іспанської Прімери Осасуна на виїзді розгромно поступилась Барселоні. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 11-й тур

Барселона – Осасуна – 4:0

Голи: Брейтвейт, 29, Грізманн, 42, Коутінью, 57, Мессі, 73

Хетафе – Атлетік – початок о 17:15

Сельта – Гранада – початок о 19:30

Реал Сосьєдад – Вільяреал – початок о 22:00

Ігровий день в іспанській прімері розпочинав поєдинок Барселона – Осасуна. Каталонці забезпечили собі комфортну перевагу у рахунку ще до кінця першого тайму. На 29-й відзначився Бретвейт, а під завісу тайму Грізманн з дальньої дистанції поклав під поперечину. Памплонці ж до перерви не створили жодного небезпечного моменту.

Грізманн ледь не розірвав сітку могутнім ударом з льоту – відео гармати

У другій половині зустрічі "синьо-гранатові" не зупинились і на 57-й Коутінью замкнув простріл Грізманна у штрафний майданчик – 3:0. Трохи згодом, на 73-й, Мессі з лінії карного майданчика вистрілив у район правої дев'ятки та збільшив перевагу до розгромної. Цей гол став останнім у матчі та фінальний свисток зафіксував нищівну поразку памплонців – 4:0.

Нагадаємо, що сьогодні каталонському клубу виповнюється 121 рік від дати заснування.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ