Красивий перфоманс Ліонеля Мессі у матчі 11-го туру проти Осасуни не був оцінений чиновниками Ла Ліги.

Барселона буде змушена заплатити 3000 євро за те, що Мессі зняв футболку, святкуючи гол у ворота Осасуни, повідомляє Sport.es.

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Зазначається, що покарання жовтою карткою та грошовий штраф є не лише правилом іспанської ліги, а й ФІФА.

Нагадаємо, Мессі поставив крапку в матчі проти Осасуни (4:0) та красиво відсвяткував забитий гол, знявши ігрову футболку, під якою була форма Ньюеллс Олд Бойз із 10-м номером на спині. Саме у такій свого часу виступав Дієго Марадона.

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