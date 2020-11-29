Гол у ворота Осасуни у виконанні Ліонеля Мессі став справжнісінькою копією забитого м'яча Дієго Марадоною у складі Ньюеллс Олд Бойз.

Мессі вирішив "по повній" віддати шану померлому Дієго Марадоні в матчі проти Осасуни. Ще в першому таймі Ліонель ледь не повторив легендарну "руку Бога", проте трохи не дістався до м'яча.

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А його гол у ворота памплонців став справжньою копією гола Марадони у складі Ньюеллс Олд Бойз. Єдиною різницею стало те, що Мессі забив "рідною" лівою, а Дієго – з правої ноги.

Зазначимо, що Барселона влаштувала погром Осасуні (4:0) у день свого 121-річчя. Ця пермога дозволила каталонцям набрати 14 очок та піднятись на 7 місце у турнірній таблиці.

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Lionel Messi trying to pay tribute to Diego Maradona with a "Hand of God" goal



pic.twitter.com/gKTezq9GPG — LM10 MESSI((Wizkid)).. (@harryblinkzs) November 29, 2020