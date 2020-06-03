Мессі пропустив загальне тренування Барселони

В Іспанії поширюються чутки про травму головної зірки Барселони Ліонеля Мессі.

Ліонель Мессі не займався разом з усією командою на останньому тренуванні каталонського клубу, а працював за індивідуальною програмою, повідомляє Marca.

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Видання запевняє, що це ніяк не пов'язано зі здоров'ям 32-річного аргентинця, форвард перебуває у чудових фізичних кондиціях.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Мессі провів 22 матчі, в яких відзначився 19-ма голами та 12-ма асистами. Чемпіонат Іспанії відновить розіграш 11 червня.

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