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Месси пропустил общую тренировку Барселоны

19:27 53 Читати українською
Месси пропустил общую тренировку Барселоны
Лионель Месси / Фото ФК Барселона

В Испании ходят слухи о травме главной звезды Барселоны Лионеля Месси.

Лионель Месси не занимался вместе со всей командой на последней тренировке каталонского клуба, а работал по индивидуальной программе, сообщает Marca.

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Издание уверяет, что это никак не связано со здоровьем 32-летнего аргентинца, форвард находится в замечательных физических кондициях.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Месси провел 22 матча, в которых отметился 19-ю голами и 12-ю ассистами. Чемпионат Испании возобновит розыгрыш 11 июня.

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Испания Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона
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