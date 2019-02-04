toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - БОТЕВ ВЕСТ ХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ

Мессі пропустив ранкове тренування Барселони – участь у матчі з Реалом залишається під питанням

15:14 192 Читать на русском
Мессі пропустив ранкове тренування Барселони – участь у матчі з Реалом залишається під питанням
Мессі може пропустити матч проти Реала / Фото Reuters

Барселона може зіткнутись з дуже серйозною кадровою проблемою напередодні півфіналу Кубка Іспанії проти Реала.

Форвард Барселони не з'явився на ранкове тренування каталонського клубу, повідомляє Sport.es.

Дембеле пропустить матч з Реалом

Це може бути пов'язаною з травмою стегна, яку він отримав у матчі 22-го туру Прімери Барселона – Валенсія (1:1). Таким чином, аргентинець має шанси пропустити наступний поєдинок "блаугранас" проти мадридського Реала.

Нагадаємо, перша півфінальна зустріч Кубка Іспанії Барселона – Реал відбудеться 6 лютого, початок о 22:00.

Чим Реал Соларі кращий за Барселону Вальверде, або Бензема перевершує Роналду – нові інтриги перед Класіко

Кубок Іспанії1/2 фіналу, перші матчі

Барселона - Реал Мадрид: Середа 06 лютого 2019

Барселона
до матчу
2
дн
:
5
год
:
35
хв
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Барселона Барселона Іспанія Кубок Іспанії 2018/19 Барселона - Реал Мадрид Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кубок Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
35
хв
Фрозіноне
20:00
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук