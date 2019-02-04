Мессі пропустив ранкове тренування Барселони – участь у матчі з Реалом залишається під питанням

Мессі може пропустити матч проти Реала / Фото Reuters

Барселона може зіткнутись з дуже серйозною кадровою проблемою напередодні півфіналу Кубка Іспанії проти Реала.

Форвард Барселони не з'явився на ранкове тренування каталонського клубу, повідомляє Sport.es.

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Це може бути пов'язаною з травмою стегна, яку він отримав у матчі 22-го туру Прімери Барселона – Валенсія (1:1). Таким чином, аргентинець має шанси пропустити наступний поєдинок "блаугранас" проти мадридського Реала.

Нагадаємо, перша півфінальна зустріч Кубка Іспанії Барселона – Реал відбудеться 6 лютого, початок о 22:00.

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