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Дембеле пропустить матч з Реалом

12:43 101 Читать на русском
Дембеле пропустить матч з Реалом
Усман Дембеле / Фото ФК Барселона

Форвард Барселони Усман Дембеле не допоможе своїй команді у першому півфінальному поєдинку Кубка Іспанії проти Реала.

Головний тренер Барси Ернесто Вальверде не зможе розраховувати на Усмана Дембеле в матчі проти Реала, повідомляє El Mundo Deportivo.

Мессі може пропустити матч з Реалом через травму

За інформацією видання, 21-річний форвард відновився від травми гомілкостопа, але після цього захворів грипом.

Тренерський штаб не хоче ризикувати здоров'ям француза, позаяк розраховує на нього у матчах Ліги чемпіонів проти Ліона.

Дембеле в поточному сезоні чемпіонату Іспанії провів 19 матчів, в яких забив 8 голів та здійснив 3 гольові передачі.

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Барселона - Реал Мадрид: Середа 06 лютого 2019

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