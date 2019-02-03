Дембеле пропустить матч з Реалом

Форвард Барселони Усман Дембеле не допоможе своїй команді у першому півфінальному поєдинку Кубка Іспанії проти Реала.

Головний тренер Барси Ернесто Вальверде не зможе розраховувати на Усмана Дембеле в матчі проти Реала, повідомляє El Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, 21-річний форвард відновився від травми гомілкостопа, але після цього захворів грипом.

Тренерський штаб не хоче ризикувати здоров'ям француза, позаяк розраховує на нього у матчах Ліги чемпіонів проти Ліона.

Дембеле в поточному сезоні чемпіонату Іспанії провів 19 матчів, в яких забив 8 голів та здійснив 3 гольові передачі.

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