Мессі пропустить матч Барселона – Бетіс

Форвард Барселони Ліонель Мессі пропустить другий матч Ла Ліги поспіль.

Барселона у своєму Twitter опублікувала заявку на матч 2 туру Ла Ліги проти Бетіса. Ліонель Мессі знову відсутній.

Мессі повністю відновився від травми і тренувався у загальній групі Барселони

Аргентинець через травму пропустив і поєдинок 1 туру проти Атлетіка, в якому "блаугранас" зазнали поразки з рахунком 0:1, фантастичним голом відзначився 38-річний Аріц Адуріс. Раніше повідомлялось, що Мессі повернувся до загальної групи.

Матч Барселона – Бетіс відбудеться 25 серпня о 22:00 за київським часом.

Гвардіола сенсаційно відібрав очки у Реала – Лунін просидів на лаві для запасних: 2-й тур Ла Ліги, матчі суботи