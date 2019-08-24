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Мессі пропустить матч Барселона – Бетіс

24 серпня 22:50 236 Читать на русском
Мессі пропустить матч Барселона – Бетіс
Ліонель Мессі / ФК Барселона

Форвард Барселони Ліонель Мессі пропустить другий матч Ла Ліги поспіль.

 

Барселона у своєму Twitter опублікувала заявку на матч 2 туру Ла Ліги проти Бетіса. Ліонель Мессі знову відсутній.

Мессі повністю відновився від травми і тренувався у загальній групі Барселони

Аргентинець через травму пропустив і поєдинок 1 туру проти Атлетіка, в якому "блаугранас" зазнали поразки з рахунком 0:1, фантастичним голом відзначився 38-річний Аріц Адуріс. Раніше повідомлялось, що Мессі повернувся до загальної групи.

Матч Барселона – Бетіс відбудеться 25 серпня о 22:00 за київським часом.

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Теги
Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Бетіс Бетіс Барселона - Бетіс
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