Мессі пропустить матч Барселона – Бетіс

Англія — 24 серп 1706
-
Ліверпуль – Арсенал: топ-клас Салаха, провал Давіда Луїса та заслужене лідерство команди Клоппа з рекордною серією
-
Уотфорд – Вест Хем: Ярмоленко зіграв найкращий матч за 10 місяців, геніальна заміна українця і магія Аллє на всі 40 млнАнглія — 24 серп 7995
-
Динамо не змогло обіграти Олімпік – порятунок Циганкова і 2 суперечливі вилучення у дебютному матчі МихайличенкаУкраїна — 24 серп 4534
-
Динамо – Олімпік: онлайн-трансляція матчу – Михайличенко дебютує з 3-х змінУкраїна — 24 серп 4565
-
Манчестер Юнайтед вдома сенсаційно поступився Крістал Пелас, Челсі перестріляв Норвіч в неймовірному поєдинкуАнглія — 24 серп 690