Месси пропустит матч Барселона – Бетис

Форвард Барселоны Лионель Месси пропустит второй матч Ла Лиги подряд.

Барселона в своем Twitter опубликовала заявку на матч 2 тура Ла Лиги против Бетиса. Лионель Месси снова отсутствует.

Месси полностью восстановился от травмы и тренировался в общей группе Барселоны

Аргентинец из-за травмы пропустил и поединок 1 тура против Атлетика, в котором "блаугранас" потерпели поражение со счетом 0:1, фантастическим голом отметился 38-летний Ариц Адурис. Ранее сообщалось, что Месси вернулся в общую группу.

Матч Барселона – Бетис состоится 25 августа в 22:00 по киевскому времени.

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