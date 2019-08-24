Месси пропустит матч Барселона – Бетис

Англия — 24 авг 1365
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Уотфорд – Вест Хэм: Ярмоленко сыграл лучший матч за 10 месяцев, гениальная замена украинца и магия Алле на все 40 млн
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Ливерпуль – Арсенал: топ-класс Салаха, провал Давида Луиса и заслуженное лидерство команды Клоппа с рекордной сериейАнглия — 24 авг 350
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Динамо не смогло обыграть Олимпик – спасение Цыганкова и 2 спорных удаления в дебютном матче МихайличенкоУкраина — 24 авг 1040
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Динамо – Олимпик: онлайн-трансляция матча – Михайличенко дебютирует с 3-х измененийУкраина — 24 авг 1760
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Манчестер Юнайтед дома сенсационно уступил Кристал Пэлас, Челси перестрелял Норвич в невероятном поединкеАнглия — 24 авг 209