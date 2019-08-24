toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИК ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Месси пропустит матч Барселона – Бетис

24 августа 22:50 51 Читати українською
Месси пропустит матч Барселона – Бетис
Лионель Месси / ФК Барселона

Форвард Барселоны Лионель Месси пропустит второй матч Ла Лиги подряд.

 

Барселона в своем Twitter опубликовала заявку на матч 2 тура Ла Лиги против Бетиса. Лионель Месси снова отсутствует.

Месси полностью восстановился от травмы и тренировался в общей группе Барселоны

Аргентинец из-за травмы пропустил и поединок 1 тура против Атлетика, в котором "блаугранас" потерпели поражение со счетом 0:1, фантастическим голом отметился 38-летний Ариц Адурис. Ранее сообщалось, что Месси вернулся в общую группу.

Матч Барселона – Бетис состоится 25 августа в 22:00 по киевскому времени.

Гвардиола сенсационно отобрал очки у Реала – Лунин просидел на скамейке запасных: 2-й тур Ла Лиги, матчи субботы

blog_ava
Уотфорд – Вест Хэм: Ярмоленко сыграл лучший матч за 10 месяцев, гениальная замена украинца и магия Алле на все 40 млн
24 августа
1365
Теги
Испания Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Бетис Бетис Барселона - Бетис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
51
мин
Борнмут
16:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук