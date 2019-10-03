Мессі пояснив, чого йому не вистачає для повернення до найкращої форми

Нападник Барселони Ліонель Мессі поділився думкою щодо своїх проблем на початку поточного сезону.

"Намагаюся повернутися в тонус. Матч проти Інтера став першим з початку сезону, в якому я провів всі 90 хвилин.

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Радію успішному завершенню матчу. Звичайно, я втомився, мені ще не вистачає ритму, але, як і вся команда, по ходу матчів я повернуся в цей ритм. Протягом року я звик грати і не відставати від ритму гри, тому що ми мало що можемо зробити в процесі тренувань. Ми граємо щотижня. Неділя, середа... Важко проводити серйозні тренування в таких умовах", – наводить слова Мессі Goal.

Нагадаємо, зірковий аргентинець віддав гольову передачу Луїсу Суаресу, який приніс перемогу Барселоні у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера (2:1).

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