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Мессі пояснив, чого йому не вистачає для повернення до найкращої форми

21:27 944 Читать на русском
Мессі пояснив, чого йому не вистачає для повернення до найкращої форми
Ліонель Мессі / Reuters

Нападник Барселони Ліонель Мессі поділився думкою щодо своїх проблем на початку поточного сезону.

58’ Луїс Суарес
85’ Луїс Суарес
 
Лаутаро Мартінес 3’
3’ Лаутаро Мартінес
58’ Луїс Суарес
85’ Луїс Суарес

"Намагаюся повернутися в тонус. Матч проти Інтера став першим з початку сезону, в якому я провів всі 90 хвилин.

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Радію успішному завершенню матчу. Звичайно, я втомився, мені ще не вистачає ритму, але, як і вся команда, по ходу матчів я повернуся в цей ритм. Протягом року я звик грати і не відставати від ритму гри, тому що ми мало що можемо зробити в процесі тренувань. Ми граємо щотижня. Неділя, середа... Важко проводити серйозні тренування в таких умовах", – наводить слова Мессі Goal.

Нагадаємо, зірковий аргентинець віддав гольову передачу Луїсу Суаресу, який приніс перемогу Барселоні у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера (2:1).

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Іспанія Барселона - Інтер Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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