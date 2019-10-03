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Мессі влаштував мотиваційну промову у перерві матчу з Інтером – Барселона здійснила вражаючий камбек

18:13 566 Читать на русском
Мессі влаштував мотиваційну промову у перерві матчу з Інтером – Барселона здійснила вражаючий камбек
Ліонель Мессі / Reuters

Лідер Барселони Ліонель Мессі надихнув партнерів на камбек у перерві матчу другого туру Ліги чемпіонів проти міланського Інтера.

58’ Луїс Суарес
85’ Луїс Суарес
 
Лаутаро Мартінес 3’
3’ Лаутаро Мартінес
58’ Луїс Суарес
85’ Луїс Суарес

Аргентинець взяв слово після невдалого першого тайму, який Барселона програла з рахунком 0:1.

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"Давайте не будемо втрачати голову, хлопці. Ми виходимо і будемо тиснути ще більше, все нормально", – Diario Sport наводить слова Мессі одноклубникам у підтрибунному приміщенні. У другому таймі каталонці вирвали перемогу завдяки дублю Луїса Суареса, який забив другий м'яч саме з передачі 32-річного аргентинця.

Після двох турів Барселона ділить першу сходинку групи F з дортмундською Борусією (в обох команд по 4 очки в активі).

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Ліга чемпіонів Барселона - Інтер Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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