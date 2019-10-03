Мессі влаштував мотиваційну промову у перерві матчу з Інтером – Барселона здійснила вражаючий камбек

Лідер Барселони Ліонель Мессі надихнув партнерів на камбек у перерві матчу другого туру Ліги чемпіонів проти міланського Інтера.

Аргентинець взяв слово після невдалого першого тайму, який Барселона програла з рахунком 0:1.

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"Давайте не будемо втрачати голову, хлопці. Ми виходимо і будемо тиснути ще більше, все нормально", – Diario Sport наводить слова Мессі одноклубникам у підтрибунному приміщенні. У другому таймі каталонці вирвали перемогу завдяки дублю Луїса Суареса, який забив другий м'яч саме з передачі 32-річного аргентинця.

Після двох турів Барселона ділить першу сходинку групи F з дортмундською Борусією (в обох команд по 4 очки в активі).

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