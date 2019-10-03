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Месси объяснил, чего ему не хватает для возвращения к лучшей форме

21:29 90 Читати українською
Месси объяснил, чего ему не хватает для возвращения к лучшей форме
Лионель Месси / Reuters

Нападающий Барселоны Лионель Месси поделился мнением относительно своих проблем в начале текущего сезона.

58’ Луис Суарес
85’ Луис Суарес
 
Лаутаро Мартинес 3’
3’ Лаутаро Мартинес
58’ Луис Суарес
85’ Луис Суарес

"Пытаюсь вернуться в тонус. Матч против Интера стал первым с начала сезона, в котором я провел все 90 минут.

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Радуюсь успешному завершению матча. Конечно, я устал, мне еще не хватает ритма, но, как и вся команда, по ходу матчей я вернусь в этот ритм. В течение года я привык играть и не отставать от ритма игры, потому что мы мало что можем сделать в процессе тренировок. Мы играем каждую неделю. Воскресенье, среда... Трудно проводить серьезные тренировки в таких условиях", – приводит слова Месси Goal.

Напомним, звездный аргентинец отдал голевую передачу Луису Суаресу, который принес победу Барселоне в матче Лиги чемпионов против Интера (2:1).

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