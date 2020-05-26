Мессі постелився у шалений підкат, а потім принизив тер Штегена – аргентинець розриває на тренуваннях

Лідер іспанської Барселони Ліонель Мессі в ході тренувань "блаугранас" доводить, що перебуває у чудовій формі перед відновленням сезону в Прімері.

Зірковий аргентинець показав майстер-клас для своїх одноклубників під час тренувального заняття. Відео магії Лео опублікував ресурс El Chiringuito TV.

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Мессі для початку в агресивному підкаті відібрав м'яч. Потім у своєму стилі закрутив голови ситуативним оборонцям двоходівками з партнерами, а на десерт познущався з Марка-Андре тер Штегена. Нападник змусив німецького кіпера буквально повзати за собою у надії відібрати чи бодай вибити м'яч.

Нагадаємо, що чемпіонат Іспанії планують відновити після 12 червня. Поточна статистика Ліонеля Мессі в чемпіонаті вражає – в активі лідера "блаугранас" 22 матчі, в яких він забив 19 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

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