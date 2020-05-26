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Барселона відновила інтерес до Фекіра, – MD

17:57 158 Читать на русском
Барселона відновила інтерес до Фекіра, – MD
Набіль Фекір / EFE

Півзахисник севільського Бетіса Набіль Фекір повернувся на радари іспанської Барселони.

"Блаугранас" вивчають можливість трансферу чемпіона світу, повідомляє Mundo Deportivo.

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Наразі Фекір не входить до шорт-листа Барси, але може там опинитись невдовзі. У столиці Каталонії вражені, як 26-річний француз освоївся в Іспанії. Сам хавбек нібито з ентузіазмом відреагував на потенційний переїзд до табору каталонців. Бетіс не чинитиме перепон трансферу, якщо "зелено-білим" запропонують не менше 50 млн євро.

У нинішньому сезоні Набіль Фекір провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

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