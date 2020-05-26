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Месси постелился в безумный подкат, а потом унизил тер Штегена – аргентинец разрывает на тренировках

19:30 35 Читати українською
Месси постелился в безумный подкат, а потом унизил тер Штегена – аргентинец разрывает на тренировках
Лионель Месси / ФК Барселона

Лидер испанской Барселоны Лионель Месси в ходе тренировок "блаугранас" доказывает, что находится в отличной форме перед возобновлением сезона в Примере.

Звездный аргентинец показал мастер-класс для своих одноклубников во время тренировочного занятия. Видео магии Лео опубликовал ресурс El Chiringuito TV.

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Месси для начала в агрессивном подкате отобрал мяч. Затем в своем стиле закрутил головы ситуативным защитникам двухходовками с партнерами, а на десерт поиздевался над Марк-Андре тер Штегеном. Нападающий заставил немецкого кипера буквально ползать за собой в надежде отобрать или хотя бы выбить мяч.

Напомним, что чемпионат Испании планируют возобновить после 12 июня. Текущая статистика Лионеля Месси в чемпионате впечатляет – в активе лидера "блаугранас" 22 матча, в которых он забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач.

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Испания Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Видеоновости Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген
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