Протягом двох місяців клуб страждав через наклепницьку кампанію. Ці відомості та висновки не мають нічого спільного з реальністю. Барселона була зразком чесної гри. Ми пишаємося своїм внеском у розвиток спорту. Барса перемагала десятиліттями, і продовжує перемагати завдяки таланту і щоденній роботі наших гравців, тренерів, працівників, сосіос та простих уболівальників. Коли Барселона перемагає, ми святкуємо разом. А коли програємо, не шукаємо виправдань. Барса – це цінності, які об'єднують багатьох людей.

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Нам подобається перемагати красиво. Ми не любимо вигравати завдяки суддям. Як великий клуб, ми маємо недоброзичливців, і вони намагаються зруйнувати нашу репутацію. Через заздрість... або щось інше. Вони нічого не отримають. Жодна наклепницька кампанія не завадить Барсі залишатися еталоном у світовому спорті.

Коли з'явилася інформація про Негрейру, я одразу сказав, що існує чітко організована кампанія проти клубу. Ми замовили внутрішнє розслідування. Я отримав більше інформації. Отже, збираюся почати з цієї гучної заяви: "Барса ніколи не вчиняла жодних дій з метою вплинути на конкуренцію та отримати перевагу над суперниками".

Податкова надіслала листа до прокуратури. Їм не вдалося довести, що виплати компаніям, пов’язаних з паном Негрейрою, вплинули на результати будь-якої сторони. Він надавав нам технічні звіти, адже володів величезним досвідом у футболі. Порада не є правопорушенням чи кримінальним злочином. Ми робили це чітко та прозоро.

Усі рахунки-фактури були внесені в бухгалтерський облік. Відповідні фінансові перевірки здійснювались у період мого першого мандату (2003-2010). Ніхто нічого не приховував. Та варто підкреслити: можливо, є люди чи структури поза клубом, які хотіли скористатися цим співробітництвом, аби отримати власну вигоду. Якщо це правда, то розслідування має продовжуватись. Адже Барселона стала жертвою їхніх дій. Прокуратура працює у цьому контексті.

У 2016-му ми створили відділ з дотримання вимог законодавства. Це додає мені впевненості. Наші юристи стараються виявляти можливі неправомірні дії в організації. За моєї каденції цю сферу зміцнили, дотримуючись ліній, визначених останньою судовою практикою у цій галузі.

Деякі люди проявили велику безвідповідальність. Ми стали свідками Соломонового суду. Хотілося б відзначити президента Ла Ліги, його безвідповідальне ставлення та очевидний брак професіоналізму. Він підживлює всю цю полеміку, надає документи, які не збігаються з реальністю. Намагається підтвердити хибну гіпотезу.

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Хотів би подякувати президенту Федерації футболу Іспанії, Луїсу Рубіалесу, та пану Інфантіно з ФІФА. Вони зберегли розважливість, не підписалися на самосуд. Окремі особи хочуть контролювати клуб і привласнити його, знищити один із найбільших інструментів ідентичності в Каталонії. У них не вийде.

У нас є 629 звітів і 43 компакт-диски. Ці звіти були зроблені зовнішньою компанією з максимальною незалежністю. Барселона не скоїла жодного злочину. Реал Мадрид вважає себе скривдженим, хоча вони завжди користувалися прихильністю суддів. Так склалося історично. Через їхню близькість до влади. Протягом семи десятиліть люди, відповідальні за комітети, є колишніми сосіос або директорами Реала. Сподіваюся, що в суді їх вдасться викрити, адже це безпрецедентний цинізм.

Кампанія відбувається саме тоді, коли ми покращуємо наші результати і фінансове становище, працюємо над європейською моделлю змагань (Суперліга – прим) задля зміцнення клубів. Тебас скористався нагодою, щоб заохотити лігу приєднатися до публічного самосуду.

7,3 млн євро були виплачені за 18 років. Це була плата за високу якість, над цим працювало багато людей. Треба уточнити: послуги були замовлені у Хав’єра Енрікеса Ромеро, сина Енрікеса Негрейри. Віце-президент ТКА не володів повноваженнями, щоб впливати на спортивні результати. Він не міг призначити арбітрів.

Майбутнє Суперліги не залежить від участі Мадрида в справі Негрейри. Ми керуємося спільними переконаннями. Та мені не подобається позиція Реала, бо це – цинізм. Рішення суддів переважно ухвалювалися на їхню користь. Ми не зрікаємось Суперліги, адже повинні захищатися від клубів з необмеженими ресурсами.

Дискваліфікація з Ліги чемпіонів? Спочатку ми повинні виграти чемпіонат і потрапити туди. Ми на правильному шляху. Гадаю, що УЄФА не погодиться на цей самосуд. Цього не станеться. Можливість діалогу з УЄФА зберігається попри розбіжність в інших питаннях. Наше виключення, базоване на помилкових гіпотезах, стало б безпрецедентною подією.

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