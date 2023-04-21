"Синьо-гранатові" шукають гроші, щоб у міжсезоння оформити перехід Ліонеля Мессі та інших нових футболістів.

Керівництво Барси розробило план отримання коштів на реєстрацію новачків. Задум клубу – продати гравців, які не надто потрібні Хаві, але на яких є попит на трансферному ринку.

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Зокрема, "блаугранас" можуть продати Рафінью, Феррана Торреса і Ансу Фаті, до яких є інтерес інших клубів. Не виключений відхід Еріка Гарсії та Франка Кессьє, який прийшли вільними агентами, але приносять небагато користі. Продаж цих футболістів принесе Барселоні необхідні гроші.

Загалом "кулес" планують вивільнити близько 200 мільйонів євро – мінімум 100 на трансферах і ще стільки ж на зекономленій зарплатні. Барса сподівається, що це дозволить зареєструвати в Ла Лізі контракт Ліонеля Мессі, а також нові угоди Гаві, Рональда Араухо, Маркоса Алонсо і Серхі Роберто.

Барселона не виграла два останні матчі Ла Ліги, але все ще випереджає Реал на 11 очок за 9 турів до завершення чемпіонату. Раніше "блаугранас" виграли Суперкубок Іспанії та близькі до титулу Прімери, а от із Кубка і єврокубків команда Хаві вже вилетіла.

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