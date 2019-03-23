Мессі повернувся в Барселону через травму

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі повернувся в Барселону після отриманої травми.

Ліонель Мессі не зміг тріумфально повернутись у збірну Аргентини. "Альбіселестес" з ганьбою програли Венесуелі, а сам капітан отримав травму паха.

Аргентина – Венесуела – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Як повідомляє Mundo Deportivo, форвард вже повернувся до Барселони та буде заліковувати пошкодження, щоб відновитись до дербі проти Еспаньйола.

Аргентина вже без нього проведе товариський матч проти збірної Марокко.