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Мессі не допоможе Аргентині у спарингу з Марокко через проблеми зі здоров'ям

09:32 401 Читать на русском
Мессі не допоможе Аргентині у спарингу з Марокко через проблеми зі здоров'ям
Ліонель Мессі / Фото AFA

Збірна Аргентина буде змушена обходитись без свого лідера у наступному поєдинку.

 

Форвард Барселони Ліонель Мессі не братиме участі у товариському матчі збірної Аргентини проти Марокко, повідомляє офіційний твіттер "альбіселестес".

Аргентина після повернення Мессі у збірну поступилася Венесуелі

31-річний нападник відчуває дискомфорт у паховій зоні.

Нагадаємо, напередодні Мессі взяв участь у матчі Аргентини проти Венесуели (1:3). Цей поєдинок став першим для зіркового форварда у складі збірної після ЧС-2018.

Спаринг між Аргентиною та Марокко відбудеться 26 березня, початок о 21:00.

Друга молодість Мессі: він перевершує цілі клуби та йде на "вічний рекорд", який сам поставив

Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Аргентина Аргентина Товариські матчі Аргентина - Венесуела
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