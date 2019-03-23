Мессі не допоможе Аргентині у спарингу з Марокко через проблеми зі здоров'ям

Збірна Аргентина буде змушена обходитись без свого лідера у наступному поєдинку.

Форвард Барселони Ліонель Мессі не братиме участі у товариському матчі збірної Аргентини проти Марокко, повідомляє офіційний твіттер "альбіселестес".

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31-річний нападник відчуває дискомфорт у паховій зоні.

Нагадаємо, напередодні Мессі взяв участь у матчі Аргентини проти Венесуели (1:3). Цей поєдинок став першим для зіркового форварда у складі збірної після ЧС-2018.

Спаринг між Аргентиною та Марокко відбудеться 26 березня, початок о 21:00.

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