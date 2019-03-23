Месси вернулся в Барселону из-за травмы

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вернулся в Барселону после полученной травмы.

Лионель Месси не смог триумфально вернуться в сборную Аргентины. "Альбиселестес" с позором проиграли Венесуэле, а сам капитан получил травму паха.

Аргентина – Венесуэла – 1:3 – видео голов и обзор матча

Как сообщает Mundo Deportivo, форвард уже вернулся в Барселону и будет залечивать повреждение, чтобы восстановиться к дерби против Эспаньола.

Аргентина уже без него проведет товарищеский матч против сборной Марокко.