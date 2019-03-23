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Месси вернулся в Барселону из-за травмы

21:37 25 Читати українською
Месси вернулся в Барселону из-за травмы
Лионель Месси / BBC Sport

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вернулся в Барселону после полученной травмы.

Лионель Месси не смог триумфально вернуться в сборную Аргентины. "Альбиселестес" с позором проиграли Венесуэле, а сам капитан получил травму паха.

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Как сообщает Mundo Deportivo, форвард уже вернулся в Барселону и будет залечивать повреждение, чтобы восстановиться к дерби против Эспаньола.

Аргентина уже без него проведет товарищеский матч против сборной Марокко.

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Мир Лионель Месси Лионель Месси Аргентина Аргентина
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