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Аргентина – Венесуела – 1:3 – відео голів та огляд матчу

01:10 14 Читать на русском
Аргентина – Венесуела – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Аргентина – Венесуела – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Збірна Аргентини у товариському матчі поступилася Венесуелі. Дивіться відео голів поєдинку Аргентина – Венесуела на сайті "Футбол 24".

 

Матч в Мадриді на Ванда Метрополітано став для капітана аргентинців Ліонеля Мессі першим після повернення в національну команду. Лео заради такої нагоди навіть збрив бороду, але це його команді не допомогло.

Аргентина після повернення Мессі у збірну поступилася Венесуелі

Теги
Венесуела Венесуела Аргентина Аргентина Відеоновини Товариські матчі Аргентина - Венесуела
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