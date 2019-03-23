Аргентина – Венесуела – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Збірна Аргентини у товариському матчі поступилася Венесуелі. Дивіться відео голів поєдинку Аргентина – Венесуела на сайті "Футбол 24".

Матч в Мадриді на Ванда Метрополітано став для капітана аргентинців Ліонеля Мессі першим після повернення в національну команду. Лео заради такої нагоди навіть збрив бороду, але це його команді не допомогло.

Аргентина після повернення Мессі у збірну поступилася Венесуелі