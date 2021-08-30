Мессі після дебюту за ПСЖ ощасливив сина суперника – наймиліше фото дня
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі вже з першого матчу виправдовує статус головної зірки Ліги 1.
Напередодні аргентинець дебютував за свій новий клуб, з'явившись на полі в середині другого тайму поєдинку проти Реймсу (2:0).
Дебют Мессі і тріумф Мбаппе у відеоогляді матчу Реймс – ПСЖ – 0:2
Після фінального свистка голкіпер суперника ПСЖ Предраг Райковіч підійшов до Мессі та попросив про фото, але не для себе, а для свого маленького сина. Лео, звісно, не відмовив.
Зауважимо, що обидва м'ячі у звітному матчі забив Кіліан Мбаппе. Перемога дозволила ПСЖ з 12 очками стати одноосібним лідером Ліги 1, Реймс з 3 пунктами розташувався над зоною вильоту.
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