Накануне аргентинец дебютировал за свой новый клуб, появившись на поле в середине второго тайма поединка против Реймса (2:0).

Дебют Месси и триумф Мбаппе в видеообзоре матча Реймс – ПСЖ – 0:2

После финального свистка голкипер соперника ПСЖ Предраг Райкович подошел к Месси и попросил об фото, но не для себя, а для своего маленького сына. Лео, конечно, не отказал.

Заметим, что оба мяча в отчетном матче забил Килиан Мбаппе. Победа позволила ПСЖ с 12 очками стать единоличным лидером Лиги 1, Реймс с 3 пунктами расположился над зоной вылета.

Месси дебютировал за ПСЖ, Мбаппе стал героем – команда Почеттино продолжает лидировать в чемпионате